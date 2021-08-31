В Казани в День города произошло четыре аварии с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в День города произошло четыре аварии с пострадавшими — одно опрокидывание, два столкновения и одно падение в автобусе. Еще 70 аварий привели к материальному ущербу, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.

Задержано пять пьяных водителей и два водителя без прав.

Пресечено 28 правонарушений со стороны электросамокатчиков. В отдел полиции доставлен один человек по подозрению в совершении преступления.

В Казани ранее задержали 19 пьяных водителей.



Ольга Плешкова