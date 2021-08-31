В Казани в День города произошло четыре аварии с пострадавшими
В Казани в День города произошло четыре аварии с пострадавшими — одно опрокидывание, два столкновения и одно падение в автобусе. Еще 70 аварий привели к материальному ущербу, сообщили сегодня в ГИБДД Казани.
Задержано пять пьяных водителей и два водителя без прав.
Пресечено 28 правонарушений со стороны электросамокатчиков. В отдел полиции доставлен один человек по подозрению в совершении преступления.
В Казани ранее задержали 19 пьяных водителей.
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