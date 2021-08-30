В Казани за воскресенье задержали 19 пьяных водителей

За воскресенье, 29 июля, на дорогах Казани задержали 19 пьяных водителей. Еще троих задержали за езду без прав. Столько же граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 28 правонарушений со стороны электросамокатчиков.



Всего за воскресенье произошло 51 ДТП. Четыре из них — с пострадавшими (два наезда на пешехода, падение в автобусе и столкновение). Остальные ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД Казани.

В субботу, 28 августа, в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими: три наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также два столкновения. Еще 62 аварии повлекли материальный ущерб.

Маргарита Головатенко