В Казани прошел салют в честь Дня города и Татарстана — в центре наблюдаются пробки

Фото: Василий Иванов

В Казани прогремел салют в честь Дня города и Татарстана. Его можно было наблюдать с Кремлевской и от Центра семьи «Казан».

Видео салюта также публикует канал ТНВ.

В связи с салютом в центре Казани наблюдаются пробки — согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» заторы есть на проспекте Фатиха Амирхана, улицах Сибгата Хакима, Чистопольской, Абсалямова, Бондаренко, Декабристов, Яруллина, Карла Маркса, Подлужной, Пушкина, а также на Кремлевской дамбе.