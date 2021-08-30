В Казани рабочие ремонтировали крышу многоэтажки без страховки

Фото: кадр видео

Крышу на одной из многоэтажек Казани ремонтировали без страховки. Такое видео распространилось в соцсетях — на кадрах видно, как трое рабочих ходят по крыше и ремонтируют кровлю.



Автор поста назвал бесстрашных рабочих «камикадзе», а в комментариях появились беспокойные сообщения о необходимости техники безопасности и том, что на такое «смотреть страшно».

Маргарита Головатенко