Сегодня жители Казани смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 30 августа, жители Казани смогут пройти бесплатное анонимное моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, они имеют возможность получить ответы на интересующие вопросы о болезни у экспертов.

Тест-мобиль будет ждать всех желающих на площадке у Центра семьи «Казан» (ул. Сибгата Хакима, 4). Пройти бесплатное тестирование на ВИЧ можно с 17.00 до 21.00, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в России сохраняется тенденция к снижению темпов прироста числа заболевших ВИЧ-инфекцией. В прошлом году выявлено 38 126 случаев заболевания, это на 20,5% меньше, чем за тот же период 2019 года.



Татьяна Демина