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В Казани прошел первый день фестиваля «Крутушка»

03:35, 29.08.2021
В Казани прошел первый день фестиваля «Крутушка»
Фото: vk.com/festkrutushka

В Казани прошел первый день XII фестиваля «Крутушка». Мероприятие проходит на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» . Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На фестивале можно попробовать себя в роли гончара или ткача. Мастер рассказала, что за 30 минут можно соткать небольшую салфетку. Также на фестивале можно поиграть на необычных музыкальных инструментах. Мероприятие будет проходить еще и 29 августа.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура Татарстан
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