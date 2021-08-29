В Казани прошел первый день фестиваля «Крутушка»

В Казани прошел первый день XII фестиваля «Крутушка». Мероприятие проходит на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» . Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На фестивале можно попробовать себя в роли гончара или ткача. Мастер рассказала, что за 30 минут можно соткать небольшую салфетку. Также на фестивале можно поиграть на необычных музыкальных инструментах. Мероприятие будет проходить еще и 29 августа.

Алексей Нечаев