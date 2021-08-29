Маршрут Москва — Казань стал одним из самых популярных внутренних ж/д направлений летом 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Летом 2021 года Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествия на поезде из Москвы. Жители столицы также ездили в Воронеж, Ярославль, Владимир, Тулу, Смоленск, Белгород, Рязань, Иваново, Курск, Калуга, Саратов и Орел.

Среди внутренних направлений самой популярной по итогам этого лета стала железнодорожная поездка из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте направление Москва — Нижний Новгород. Замыкает топ-3 маршрут Москва — Брянск.

Фото: Максим Платонов (архив)

Популярностью у россиян пользовались билеты на поезд по направлению Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер. Среди курортных направлений востребован оказался маршрут Москва — Анапа, пишет RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса поездок и путешествий «Туту.ру»

Напомним, Татарстан вошел в число популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом. За республику и ее столицу Казань проголосовали 4,8% опрошенных россиян.



Татьяна Демина