Российский вратарь Шишмарев скончался после столкновения на поле
Тренировочный матч в Калининграде между местной «Балтикой-м» и «Красной Звездой» из Советска закончился трагедией.
По сообщению пресс-службы Калининградской областной Федерации футбола, вратарь гостей 23-летний Александр Шишмарев столкнулся с нападающим хозяев, после чего потерял сознание.
Врачи «Балтики-м» оказали футболисту первую медицинскую помощь, но спасти пострадавшего не смогли. Прибывшая скорая помощь в течение часа боролась за жизнь игрока, который впоследствии скончался.
«Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении на сайте Калининградской областной Федерации футбола (КООФ).
По предварительным данным, Шишмарев задохнулся после травмы, полученной из-за столкновения.
«Предварительно, со слов врача, который оказывал помощь, у него запал язык, и он задохнулся», — сообщил президент КООФ Александр Гвардис.
Напомним, ранее в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий нападающий Герд Мюллер.СпортФутболОбщество
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