Российский вратарь Шишмарев скончался после столкновения на поле

Тренировочный матч в Калининграде между местной «Балтикой-м» и «Красной Звездой» из Советска закончился трагедией.

По сообщению пресс-службы Калининградской областной Федерации футбола, вратарь гостей 23-летний Александр Шишмарев столкнулся с нападающим хозяев, после чего потерял сознание.

Врачи «Балтики-м» оказали футболисту первую медицинскую помощь, но спасти пострадавшего не смогли. Прибывшая скорая помощь в течение часа боролась за жизнь игрока, который впоследствии скончался.

«Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении на сайте Калининградской областной Федерации футбола (КООФ).

По предварительным данным, Шишмарев задохнулся после травмы, полученной из-за столкновения.



«Предварительно, со слов врача, который оказывал помощь, у него запал язык, и он задохнулся», — сообщил президент КООФ Александр Гвардис.

Напомним, ранее в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий нападающий Герд Мюллер.