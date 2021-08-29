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Многодетная семья из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

07:15, 29.08.2021 1
Многодетная семья из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Фото: tatarstan.ru

Многодетная семья Миннуллиных-Латыповых из села Нурлаты Зеленодольского района РТ победила в номинации «Многодетная семья» во всероссийском конкурсе «Семья года». Супруги Наиль Рашидович и Раиса Рашитовна воспитывают 15 детей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Кроме того, татарстанцы заняли 1-е место в окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья — 2021» в номинации «Родительская слава». С победами Миннуллиных-Латыповых поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В прошлом году семья из Татарстана Рустема и Лилии Загидуллиных победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:29
    Семья на фото. Нурлаты это правильное наименование села?
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