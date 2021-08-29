Многодетная семья из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

Многодетная семья Миннуллиных-Латыповых из села Нурлаты Зеленодольского района РТ победила в номинации «Многодетная семья» во всероссийском конкурсе «Семья года». Супруги Наиль Рашидович и Раиса Рашитовна воспитывают 15 детей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Кроме того, татарстанцы заняли 1-е место в окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья — 2021» в номинации «Родительская слава». С победами Миннуллиных-Латыповых поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В прошлом году семья из Татарстана Рустема и Лилии Загидуллиных победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья».



Татьяна Демина