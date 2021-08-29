В Казани 31 августа стартует выдача ключей для дольщиков дома №3 ЖК «МЧС»
В Казани 31 августа стартует выдача ключей для дольщиков дома №3 ЖК «МЧС». Об этом сообщили в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.
Необходимо подписать передаточный акт, чтобы принять объект долевого строительства. Это можно сделать по адресу: ул. Зур Урам, д. 1к, корпус 5, кв №1.
Участник долевого строительства при себе должен иметь следующие документы:
- договор долевого участия или иной договор, предусматривающий передачу помещения;
- паспорт;
- доверенность от участника долевого строительства, заверенная нотариально, если оформлением документов занимается другое физическое лицо.
Ранее сообщалось, что в Казани практически готовы дома №3 и №4 ЖК «МЧС» на улице Губкина — более 700 обманутых дольщиков будут восстановлены в своих правах.
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