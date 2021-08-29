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В Казани 31 августа стартует выдача ключей для дольщиков дома №3 ЖК «МЧС»

04:27, 29.08.2021
В Казани 31 августа стартует выдача ключей для дольщиков дома №3 ЖК «МЧС»
Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани 31 августа стартует выдача ключей для дольщиков дома №3 ЖК «МЧС». Об этом сообщили в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

Необходимо подписать передаточный акт, чтобы принять объект долевого строительства. Это можно сделать по адресу: ул. Зур Урам, д. 1к, корпус 5, кв №1.

Участник долевого строительства при себе должен иметь следующие документы:

  • договор долевого участия или иной договор, предусматривающий передачу помещения;
  • паспорт;
  • доверенность от участника долевого строительства, заверенная нотариально, если оформлением документов занимается другое физическое лицо.

Ранее сообщалось, что в Казани практически готовы дома №3 и №4 ЖК «МЧС» на улице Губкина — более 700 обманутых дольщиков будут восстановлены в своих правах.

Алексей Нечаев
ОбществоНедвижимость Татарстан
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