Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу выиграла соперников из команды Швейцарии в матче 1/2 финала проходящего в Москве чемпионата мира.
Встреча завершилась со счетом 5:5. В серии пенальти представители сборной России были точнее — 5:4.
Соперником россиян в финале станет команда Японии. В полуфинале японцы уверенно обыграли сборную Сенегала со счетом 5:2. Теперь африканская команда поборется со Швейцарией за бронзовые медали турнира.
Несколько дней назад сборная России разгромила Японию — 7:1. Та победа позволила российской команде выйти в плей-офф из группы с первого места.
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