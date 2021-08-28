Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу выиграла соперников из команды Швейцарии в матче 1/2 финала проходящего в Москве чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 5:5. В серии пенальти представители сборной России были точнее — 5:4.

Соперником россиян в финале станет команда Японии. В полуфинале японцы уверенно обыграли сборную Сенегала со счетом 5:2. Теперь африканская команда поборется со Швейцарией за бронзовые медали турнира.

Несколько дней назад сборная России разгромила Японию — 7:1. Та победа позволила российской команде выйти в плей-офф из группы с первого места.

Алексей Нечаев