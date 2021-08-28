В Казани загорелся частный дом — погибли два человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в 18.55 поступило сообщение о пожаре в частном доме в жилом массиве Сухая Река. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел по адресу: улица Песочная, 66. В 19.21 в горящем доме были обнаружены тела двух погибших — их личности устанавливаются. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, сгорел автомобиль ВАЗ-2107. В 19.35 ликвидация открытого горения.

Недавно в Приволжском районе Казани на пожаре в частном одноэтажном бревенчатом доме пострадал мужчина 1975 года рождения. Владелец жилища получил ожоги третьей-четвертой степени тяжести (85%) и госпитализирован в ожоговый центр РКБ до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Алексей Нечаев