В Казани на пожаре в частном доме пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Приволжском районе Казани на пожаре в частном одноэтажном бревенчатом доме пострадал мужчина 1975 года рождения. Владелец жилища получил ожоги третьей-четвертой степени тяжести (85%) и госпитализирован в ожоговый центр РКБ до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сообщение о горении дома в поселке Петровский, по ул. Центральной, 48, поступило в четверг, 26 августа, в 19:37, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Когда приехали первые пожарные подразделения огонь распространился по всей площади жилища.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 20:00 удалось локализовать пожар на площади 20 кв. метров, а уже через 4 минуты потушить открытое горение. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прошлой ночью в Казани на пожаре в девятиэтажке эвакуировались 20 жильцов, еще троих спасли пожарные. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 03:19 ночи.

Татьяна Демина