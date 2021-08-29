Исследование: праздничные линейки в школах 1 сентября планируют посетить менее 50% работающих родителей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В этом году в России праздничные линейки 1 сентября планируют посетить 47% работающих родителей школьников. По сравнению с прошлым и позапрошлым годом это число снизилось (48% — в 2020 году, 53% в 2019-м).

Чаще с работы 1 сентября для сопровождения ребенка в школу отпрашиваются женщины (56% против 40% мужчин). Некоторые трудоустроенные родители в первый день учебы детей планируют взять отгул лишь на полдня или прийти на работу позже. Такие планы у 22% опрошенных.

На праздничные линейки в школы идут, как правило, родители младшеклассников. Среди них сопровождать ребенка в школу в рабочий день готовы 61%, в то время как среди мам и пап учеников 6—11 классов этот показатель составляет 36%, выяснил исследовательский центр портала Superjob.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. родителей, имеющих постоянную работу, из 348 населенных пунктов России. Исследование проводилось с 12 по 23 августа.

Напомним, в Татарстане требования Роспотребнадзора по проведению 1 сентября в школах аналогичны прошлому году: праздники проводятся по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей. Между различными классами и школами нельзя делать совместные мероприятия.



Татьяна Демина