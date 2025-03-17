Минюст России разрешит вдовам участников СВО использовать их авто

Фото: Динар Фатыхов

Минюст России выступил с инициативой, которая позволит вдовам погибших участников специальной военной операции (СВО) использовать автомобиль мужа до официального вступления в наследство. Об этом сообщили в ТАСС.

Это предложение было представлено в виде законопроекта, который предусматривает механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве временного пользования транспортным средством.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, супруга погибшего участника СВО сможет использовать автомобиль мужа до получения свидетельства о праве на наследство. Также предусмотрена возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобиля на основании документов, выдаваемых нотариусом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что законопроект направлен на защиту интересов супругов погибших участников СВО. Однако он также отметил, что в случае, если наследником транспортного средства становится другое лицо, переживший супруг несет ответственность перед новыми владельцами автомобиля.

Напомним, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, препятствующие продолжению службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев.

