Минюст России разрешит вдовам участников СВО использовать их авто
Минюст России выступил с инициативой, которая позволит вдовам погибших участников специальной военной операции (СВО) использовать автомобиль мужа до официального вступления в наследство. Об этом сообщили в ТАСС.
Это предложение было представлено в виде законопроекта, который предусматривает механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве временного пользования транспортным средством.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, супруга погибшего участника СВО сможет использовать автомобиль мужа до получения свидетельства о праве на наследство. Также предусмотрена возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобиля на основании документов, выдаваемых нотариусом.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что законопроект направлен на защиту интересов супругов погибших участников СВО. Однако он также отметил, что в случае, если наследником транспортного средства становится другое лицо, переживший супруг несет ответственность перед новыми владельцами автомобиля.
Напомним, что депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, получившим ранения, препятствующие продолжению службы, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев.
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