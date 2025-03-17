Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

Фото: Максим Платонов

За первые две недели работы сервиса самозапрета на кредиты его активировали 6,2 миллиона граждан России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, подавляющее большинство россиян — 5,85 млн человек (91%) — выбрали полный запрет на выдачу кредитов. При этом заявления на снятие самозапрета направили 50,1 тыс. граждан в период с 1 по 16 марта.

В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Свердловская область, Ростовская область, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Нижегородская области.