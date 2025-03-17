Киберэксперт предупредил о десятках схем махинаций с «инвестициями»

Фото: Максим Платонов

Киберэксперт Блезнеков рассказал о популярных мошеннических схемах, связанных с инвестициями. По его словам, злоумышленники обещают потенциальным жертвам сверхприбыль — минимум 20—30% годовых, а иногда и больше — 70 или даже 300%. В то время как обычные рублевые вклады могут принести в среднем 10—15% в год. Об этом сообщили в RT на русском.

Для обмана пользователей мошенники создают фейковые ресурсы, которые копируют известные финансовые организации или торговые площадки. Такие сайты могут быть сделаны очень качественно и даже показывать данные реальных торгов.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Затем с жертвой связывается «финансовый эксперт». Он советует, в какие акции лучше вложиться или какие активы купить, и консультирует по любым вопросам. Его цель — убедить человека вложить как можно больше денег. Для этого мошенники пользуются психологическими приёмами: создают ощущение срочности, играют на страхе упущенной выгоды. Иногда они могут даже перевести жертве небольшую сумму под видом прибыли, чтобы заставить вкладывать больше.

Звонки от мошенников, как правило, навязчивые и поступают с мобильного или скрытого номера. Они пытаются открыть счет без проверки документов, зарегистрировав личный кабинет на сайте, а также просят перевести деньги на личную карту или криптовалютные кошельки.

