В Казани временно приостановили движение трамвая №5 из-за схода транспорта с рельсов

Фото: Динар Фатыхов

На перекрестке улиц Модельной и Технической произошел сход трамвая из-за износа рельсового хозяйства. Трамвайные пути на этом участке эксплуатируются с 1964 года, и их состояние требует внимания. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

В связи с инцидентом движение трамвайного маршрута №5 временно приостановлено. На месте работают аварийные службы, которые занимаются устранением последствий происшествия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напоминаем, что для капремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани необходимо около 6 млрд рублей. Несмотря на ежедневные работы по поддержанию инфраструктуры, потребность в финансировании остается актуальной.

