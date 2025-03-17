Продажи туров в Таиланд для россиян выросли на 30—50%

Фото: Динар Фатыхов

Российские туроператоры подчеркивают значительный рост продаж туров в Таиланд, который составил от 30 до 50%. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), доля пакетных туров также увеличивается. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Согласно информации от Управления туризма Таиланда, за первые три месяца текущего года страну посетили более 726 тыс. россиян, что на 16,5% больше по сравнению с прошлым зимним сезоном. Январь стал пиковым месяцем, когда было зафиксировано 255,9 тыс. визитов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Россия по-прежнему входит в пятерку стран с наибольшим числом граждан, посещающих Таиланд, и занимает первое место среди неазиатских государств. 72% россиян предпочитают прямые рейсы, однако наблюдается рост интереса к стыковочным полетам.

На фоне экономии на перелетах увеличился спрос на дорогие отели. В некоторых туркомпаниях сообщают о росте продаж пятизвездочных отелей на 10—30%, а один из крупных операторов отметил увеличение продаж в премиум-сегменте на 83%.

Напомним, что власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Это решение принято в рамках борьбы с нелегальной занятостью иностранцев в стране.

Анастасия Фартыгина