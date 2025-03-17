Судебный надзор над Павлом Дуровым во Франции приостановили до 7 апреля

Судебный надзор над основателем мессенджера «Телеграм» Павлом Дуровым, задержанным в августе 2024 года по запросу правоохранительных органов Парижа, приостановлен с 15 марта по 7 апреля. Об этом сообщили в «Ведомостях».

В конце августа Дурова отпустили под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. Претензии касались модерации «Телеграма», бизнесмена подозревали в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. В январе 2025 года радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера. Подробнее — в материале «Реального времени».

15 марта агентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Судья удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель». Позднее основатель «Телеграма» выпустил первое заявление после возвращения в Дубай из Франции. Он подтвердил, что смог покинуть страну с разрешения властей, но расследование против «Телеграма» продолжается.