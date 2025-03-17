В Альметьевске усилят контроль за состоянием канализационных люков из-за краж

Планируется наладить сотрудничество с пунктами приема металлолома

Фото: Максим Платонов

В Альметьевском районе обеспокоены участившимися случаями хищения крышек канализационных колодцев. Вопрос безопасности подняла руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова на «деловом понедельнике».

— Речь идет не только о материальных потерях, связанных с заменой крышек. Прежде всего, это вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан. Представьте себе ситуацию: ребенок, играя у лужи, может не заметить отсутствующей крышки и упасть в колодец, или пожилой человек, сокращая путь, может оступиться и получить серьезные травмы, — подчеркнула Гюзель Хабутдинова.

В связи с этим руководитель исполкома поручила усилить контроль за состоянием канализационных коллекторов и водоводов, а также принять все необходимые меры для предотвращения краж крышек колодцев. В частности, планируется наладить сотрудничество с пунктами приема металлолома.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Необходимо всеми доступными методами работать над предотвращением подобных инцидентов, чтобы в нашем городе и районе не происходило трагических случаев. Еще раз акцентирую внимание на важности этого вопроса, — заявила Хабутдинова.

Ранее МУП «Водоканал» Казани обратился к жителям с настоятельной просьбой не сбрасывать талые воды с придворовых территорий в канализационные колодцы.