Праздник «Каравон» в Татарстане состоится 24 мая
В Татарстане запланирован русский народный праздник «Каравон», который состоится 24 мая 2025 года в селе Никольское Лаишевского района. Это решение принято в соответствии с Законом Республики Татарстан о праздничных днях и памятных датах.
Кабмину Татарстана поручено организовать подготовку и проведение праздника.
- «Каравон» — это традиционное событие, которое собирает людей для празднования и культурного обмена.
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» также будет отвечать за освещение праздника в средствах массовой информации. Это поможет привлечь внимание к мероприятию и повысить его популярность среди жителей республики.
Органы МСУ, общественные объединения и организации призываются активно участвовать в подготовке и проведении «Каравона».
Напомним, что в прошлом году «Каравон» в Татарстане отмечали 26 мая.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.