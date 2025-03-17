Праздник «Каравон» в Татарстане состоится 24 мая

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запланирован русский народный праздник «Каравон», который состоится 24 мая 2025 года в селе Никольское Лаишевского района. Это решение принято в соответствии с Законом Республики Татарстан о праздничных днях и памятных датах.

Кабмину Татарстана поручено организовать подготовку и проведение праздника.

«Каравон» — это традиционное событие, которое собирает людей для празднования и культурного обмена.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» также будет отвечать за освещение праздника в средствах массовой информации. Это поможет привлечь внимание к мероприятию и повысить его популярность среди жителей республики.

Органы МСУ, общественные объединения и организации призываются активно участвовать в подготовке и проведении «Каравона».

Напомним, что в прошлом году «Каравон» в Татарстане отмечали 26 мая.