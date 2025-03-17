«Рубин» нарушил регламент РФС перед матчем с «Пари НН» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» нарушил дисциплинарный регламент, не предоставив тренировочное поле сопернику перед матчем в Казани. «Пари НН» остался без места для проведения предматчевых тренировок в столице Татарстана в преддверии игры 21-го тура Премьер-лиги.

Казанский клуб может быть наказан за необеспечение условий проведения матча, заявил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

— Футбольный клуб «Рубин» не предоставил клубу-гостю необходимого оборудования для тренировки — необеспечение условий проведения матча, — сказал Григорьянц ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также КДК РФС рассмотрит поведение вратаря «Пари НН» Никиты Медведева, сломавшего тумбу для мяча в подтрибунном помещении «Ак Барс Арены». Оба инцидента будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.



Матч завершился победой «Рубина» над «Пари НН» с минимальным счетом 1:0, единственный гол забил Александр Зотов.

Зульфат Шафигуллин