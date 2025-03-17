В Татарстане стартует акция «Чистые леса» для сохранения экологии

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 14 апреля по 14 июня и с 8 сентября по 8 ноября 2025 года пройдет акция «Чистые леса Татарстана», направленная на улучшение экологической ситуации в лесах республики. Основная цель мероприятия — очистка лесных территорий от мусора и поддержание их в чистоте.

Координировать акцию будет Министерство лесного хозяйства республики. Ведомство вместе с пользователями лесных участков займется уборкой твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника. Также в планах — ремонт и обустройство беседок и информационных щитов, расположенных на землях лесного фонда.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Республиканские власти призывают все муниципалитеты принять активное участие в акции.

— Наша задача — сделать леса чистыми и безопасными для отдыхающих, — подчеркивает представитель Минприроды.

Госорганы обеспечат работу подведомственных учреждений по сбору мусора и поддержанию территории в порядке.

Кроме того, Минмолодежи Татарстана планирует привлечь молодежные организации к участию в акции. Главам муниципалитетов поручено разработать местные планы мероприятий и обеспечить транспорт для вывоза мусора. Контроль за ходом акции будет возложен на Министерство лесного хозяйства.