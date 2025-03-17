В Казани завершилась конференция проекта «Территория долголетия»

Фото: предоставлено пресс-службой "Нижфарм"

В Казани завершилась научно-практическая конференция медико-социального проекта «Территория долголетия», собравшая врачей и жителей региона, заинтересованных в вопросах управления старением и здорового долголетия.



Врачи получили актуальную информацию о современной клинической практике в гериатрии. Ведущие специалисты Пироговского Университета представили доклады о подходах к коррекции кардиоваскулярных рисков, лечению сердечно-сосудистых заболеваний и остеоартрита у пожилых пациентов.

Для жителей региона была организована информационно-просветительская программа, включающая лекции о здоровом питании, роли физических упражнений, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сохранении здоровья глаз и кожи в зрелом возрасте.

предоставлено пресс-службой "Нижфарм"

— За прошлый год в Республике Татарстан 70% пожилых людей прошли профилактические осмотры, и 95% из тех, у кого были выявлены заболевания, были взяты под диспансерное наблюдение, а 5,7 тыс. человек с наиболее сложными проблемами прошли лечение в гериатрических отделениях. Всего в 2024 году в республике работал 61 гериатрический кабинет, медицинскую помощь наиболее ослабленным пожилым пациентам оказывает 81 врач-гериатр, — отметила вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров профессор Юлия Котовская.

Проект «Территория долголетия» призван повысить осведомленность врачей и населения о возможностях сохранения здоровья и активности в зрелом возрасте, способствуя увеличению продолжительности и качества жизни.