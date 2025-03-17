В Казани машинист крана-манипулятора предстанет перед судом за травмирование рабочего

Фото: Ирина Плотникова

Машинист крана-манипулятора обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью рабочего при строительстве тоннеля на Горьковском шоссе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Татарстану.

По данным следствия, 26 ноября 2024 года обвиняемый, имея необходимую квалификацию и инструктаж, выполнял работы по строительству тоннеля в дорожной насыпи. Нарушая правила безопасности, он поднял стрелу крана без участия стропальщика и прораба, не убедившись в отсутствии людей в кузове. Кроме того, машинист не ослабил трос, что привело к его обрыву.

Оторвавшийся крюк крана упал на рабочего, находившегося в кузове. Мужчина потерял равновесие, ударился головой о борт и получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева