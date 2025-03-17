В Татарстане снизилось количество выявленных поддельных банкнот

Фото: Максим Платонов

В период с октября по декабрь 2024 года в банках Татарстана было выявлено 32 поддельные банкноты, что меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по республике.

Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. руб. — обнаружено 20 фальшивых купюр. Также выявлены:

девять поддельных банкнот номиналом 1 000 руб.;

по одной купюре номиналом 500 и 100 руб.;

одна фальшивая монета достоинством 5 рублей.

В пресс-службе Национального банка также отметили, что в республике постепенно появляются обновленные банкноты номиналом 5 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Этим могут пользоваться мошенники. Они могут предлагать гражданам обменять привычные банкноты на новые или проверить подлинность наличных денег. Для проверки могут предложить установить мобильное приложение по ссылке, которую они направляют. Установив такое приложение, человек дает мошенникам полный доступ к своему устройству с банковскими и другими сервисами, — предупреждают в пресс-службе Национального банка.

Рената Валеева