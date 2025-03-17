Минниханов вручил орден «Дуслык» экс-президенту Федерации шахмат Захарову

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» бывшему президенту Федерации шахмат республики Геннадию Захарову. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Высокая награда присуждена Геннадию Захарову за особый вклад в развитие и популяризацию шахмат в Татарстане, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Церемония награждения состоялась накануне 90-летнего юбилея Захарова, который он отметил 16 марта.

Захаров — государственный и общественный деятель Татарстана. В разные годы он занимал посты министра мелиорации и водного хозяйства ТАССР (1983—1985 гг.), заместителя председателя Совета Министров ТАССР (1986—1988 гг.), а также в течение 22 лет (с 1988 года) возглавлял отделение «Банк Татарстан» Сбербанка России.

С 2004 по 2022 год он являлся президентом Федерации шахмат Татарстана. В настоящее время входит в наблюдательный совет Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Рената Валеева