Завтра на территории Татарстана ожидается туман
Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможном ухудшении погодных условий на территории региона.
- По данным синоптиков, в ночь на 18 марта, а также утром местами в Татарстане ожидается туман.
Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах и учитывать ухудшение видимости при планировании маршрутов.
Напомним, на прошлой неделе в Казани дважды обновился температурный рекорд. Так, 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.
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