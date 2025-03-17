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Завтра на территории Татарстана ожидается туман

13:55, 17.03.2025
Завтра на территории Татарстана ожидается туман
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможном ухудшении погодных условий на территории региона.

  • По данным синоптиков, в ночь на 18 марта, а также утром местами в Татарстане ожидается туман.

Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах и учитывать ухудшение видимости при планировании маршрутов.

Напомним, на прошлой неделе в Казани дважды обновился температурный рекорд. Так, 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.

Рената Валеева

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