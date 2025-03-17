В Алексеевском районе Татарстана обнаружили древние археологические памятники

В Алексеевском районе Татарстана обнаружили комплекс археологических памятников, включающий два могильника и селище булгарско-золотоордынского периода. Открытие произошло в ходе историко-культурной экспертизы, проводимой для подготовки проекта реконструкции автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

Комплекс состоит из «Саконского могильника I», «Саконского могильника II» и «Саконского селища IV». Эти памятники отражают быт людей в Средние века и ритуалы захоронений. В ходе раскопок были обнаружены многочисленные артефакты, в том числе фрагменты керамики и костей, которые относятся к булгарским домонгольским и золотоордынским периодам, а также к чияликской культуре.

— Мы предварительно датируем находки X—XIV веками, — уточнил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

В южной части комплекса также найдены керамика и другие артефакты, относящиеся к Новому времени, что свидетельствует о многослойности исторического контекста данного места.

По словам Гущина, все обнаруженные памятники будут взяты под госохрану. В настоящее время разрабатываются мероприятия, направленные на сохранение этих объектов археологического наследия. Это открытие подчеркивает важность сохранения культурного наследия и его изучения для будущих поколений.