В Татарстане начались рейды по безопасности детей на дорогах

Фото: Динар Фатыхов

С 17 по 30 марта в Татарстане проходят рейды «Весенние каникулы», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Автоинспекторы сосредоточены на предотвращении нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и обеспечении безопасности пешеходов.

В рамках рейдов проводятся разъяснительные беседы, акции и конкурсы совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» и активистами движения ЮИД. Эти мероприятия направлены на повышение осведомленности о правилах дорожного движения и предотвращение аварий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Автоинспекторы призывают родителей быть особенно внимательными в период школьных каникул. Они рекомендуют напоминать детям о правилах безопасности на дороге и контролировать их местонахождение.