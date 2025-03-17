Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

Фото: Динар Фатыхов

Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней. Это решение принято в рамках борьбы с нелегальной занятостью иностранцев в стране. Об этом сообщили в ТАСС.

Министерство туризма и спорта королевства заявило о достижении принципиального согласия причастных ведомств по необходимости применения данной меры. Глава Минтуризма Соравонг Тхиентхонг уточнил, что МИД Таиланда признал проблему нелегальной занятости иностранцев, которая активно обсуждалась в течение последних нескольких недель. Чиновники продолжат обсуждение дополнительных деталей, прежде чем официально объявить о своем решении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представители туриндустрии подчеркивают, что дальнемагистральные туристы обычно останавливаются в Таиланде на срок от 14 до 21 дня, а путешественники из соседних стран проводят в королевстве около недели. Ассоциация таиландских турагентов обратила внимание на рост числа иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране.

