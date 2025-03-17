Милонов предложил добавить в приложения аренды самокатов тест на знание ПДД

Фото: Динар Фатыхов

В обращении депутата отмечается, что приближается сезон проката электросамокатов, велосипедов и скутеров. По мнению Милонова, это может привести к росту аварийности на дорогах с участием этих транспортных средств. Он считает, что пользователи самокатов не уделяют должного внимания изучению ПДД и пониманию дорожной обстановки. Об этом сообщили в «RT на русском».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Милонов предлагает обязать пользователей проходить краткий тест на знание правил дорожного движения через просмотр обучающих роликов перед арендой самоката. Без успешного прохождения теста аренда будет невозможна.

Ранее сообщалось, что Минтранс России подготовил поправки к ПДД, согласно которым парковка средств индивидуальной мобильности будет разрешена только в специально обозначенных местах.