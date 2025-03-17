В Татарстане определили даты проведения Сабантуя
В Татарстане определили даты проведения татарского народного праздника «Сабантуй». Согласно постановлению, праздник пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах республики 7—8 июня 2025 года. В Набережных Челнах Сабантуй состоится 14 июня, а в Казани — 21 июня.
Кабмину Татарстана поручено организовать праздничные мероприятия в указанные сроки.
— Мы призываем органы местного самоуправления и общественные организации активно участвовать в подготовке и проведении праздника, — говорится в постановлении.
Напомним, что в прошлом году Сабантуй праздновался в Казани 23 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и райцентрах республики — 8—9 июня.
Справка
«Сабантуй» — это традиционный татарский праздник, который символизирует окончание весенних полевых работ и начало нового сельскохозяйственного сезона. Праздник включает в себя различные культурные мероприятия, спортивные соревнования и народные гулянья, что делает его важным событием для жителей республики.
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