В Татарстане определили даты проведения Сабантуя

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане определили даты проведения татарского народного праздника «Сабантуй». Согласно постановлению, праздник пройдет в сельских населенных пунктах и районных центрах республики 7—8 июня 2025 года. В Набережных Челнах Сабантуй состоится 14 июня, а в Казани — 21 июня.

Кабмину Татарстана поручено организовать праздничные мероприятия в указанные сроки.

— Мы призываем органы местного самоуправления и общественные организации активно участвовать в подготовке и проведении праздника, — говорится в постановлении.

Напомним, что в прошлом году Сабантуй праздновался в Казани 23 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и райцентрах республики — 8—9 июня.