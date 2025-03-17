В России увеличилось число случаев нелегального найма работников

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в России выявили более 800 тыс. случаев нелегального трудоустройства. Это на 33 тыс. больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на информацию Роструда. Эксперты отмечают, что реальное количество неофициально занятых может быть значительно выше.

«Серое» трудоустройство включает работу без трудового договора, неофициальную подработку и выплату зарплаты полностью или частично в конверте. Признаками такого трудоустройства могут быть:

выплата работодателем более чем 10 работникам зарплаты ниже МРОТ;

заключение договоров с более чем 10 самозанятыми, чей среднемесячный доход превышает 20 тыс. рублей;

случаи, когда среднемесячная зарплата сотрудника отличается от среднеотраслевой по региону более чем на 35%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Работа «всерую» может быть выгодна работодателю, который экономит на НДФЛ и отчислениях во внебюджетные фонды. Однако работник при этом теряет право на социальные гарантии, такие как отпускные, больничные, достойные декретные и пенсию.

Высокая инфляция и ослабление курса рубля приводят к тому, что граждане готовы работать нелегально, несмотря на то, что жертвуют своими правами.

Работодателям, выдающим зарплату в конвертах, грозит административный штраф за нарушение ТК — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. С 2025 года в России заработал реестр недобросовестных работодателей, куда вносят компании, нарушающие закон при трудоустройстве работников. Сейчас в нем состоит 31 работодатель.

Анастасия Фартыгина