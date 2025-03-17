ГК «А101» представила операционные данные за 2024 год: спрос бьет рекорды

Фото: предоставлено ГК А101

Строительный рынок в 2024 году демонстрировал различные новые тренды, связанные с изменениями в законодательстве, пересмотром большинства льготных ипотечных программ и ростом ключевой ставки ЦБ. В этих условиях сохранение уровня продаж и даже небольшой рост показателей год к году — уже отличный результат. Особенно на фоне падения спроса на недвижимость на 30% в 2024 году, по данным «Дом.РФ».

Согласно операционному отчету ГК «А101», несмотря на общую просадку рынка, уровень реализации недвижимости, по сравнению с 2023 годом, вырос до 548 тыс. кв. м. Объем продаж жилья при этом составил 475 000, что сравнимо с показателями 2023 года, коммерческой недвижимости — 73 000 кв. м, прокомментировал финансовые результаты компании директор управления по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков.

— Это не просто хорошие цифры — они обеспечивают нам лидирующие позиции в отрасли на непростом рынке. Об этом же говорит и уровень распроданности объектов: на сегодня наш показатель распроданности больше в два раза, чем в среднем по России.

Доля реализованных площадей ГК «А101» в текущих проектах составила 71% — против 31% по России в целом. Неудивительно: ведь увеличивается и спрос на недвижимость компании. В связи с этим в конце прошлого года доля на рынке ГК «А101» выросла до 40% в Новой Москве, а в Московской агломерации в целом составляла 12%.

— Это прежде всего объясняется преимуществами наших локаций, которые мы развиваем в соответствии с концепциями комплексного развития территорий и 15-минутного города — люди хотят жить и работать в условиях комфортной городской среды, — поясняет Клинков. — И мы создаем такую среду: например, район «Скандинавия» был признан лучшим на ТОП ЖК-2024 в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» (портал «Единый ресурс застройщиков»).

Действительно, в рейтингах ЕРЗ ГК «А101» по объему строительства занимает восьмую позицию среди российских девелоперов и третью — среди столичных. Группа неизменно входит в число лидеров и во многих других топах, рейтингах и конкурсах: Росреестр, «Наш.Дом.РФ», Forbes.ru, domclick.ru и РА «Эксперт».

Напомним, основными проектами компании сегодня являются жилые районы «Скандинавия», «Прокшино», «Бунинские кварталы», «Дзен-кварталы», «Деснаречье», а также бизнес-квартал «Прокшино». С учетом новых реалий и вызовов их беспрепятственной реализации способствует и более чем комфортная долговая нагрузка Группы: чистый долг ГК «А101» с учетом остатков на эскроу счетах по-прежнему сохраняется на отрицательном уровне. По словам Анатолия Клинкова, это объясняется консервативным подходом к привлечению займов, а также хорошим наполнением эскроу счетов за счет высокого уровня продаж.

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