В Казани восстановили движение трамвая №5 после схода с рельсов
Движение трамвая №5 в Казани восстановлено после временной приостановки, вызванной сходом трамвая на перекрестке улиц Модельной и Технической. Инцидент произошел из-за износа рельсов, которые эксплуатируются с 1964 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Ранее движение было остановлено, и на месте работали аварийные службы для устранения последствий.
— Мы понимаем, что это создало неудобства для пассажиров, и благодарим за терпение, — подчеркнули в пресс-службе транспортного предприятия.
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