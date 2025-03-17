Новости общества

20:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани восстановили движение трамвая №5 после схода с рельсов

18:34, 17.03.2025
В Казани восстановили движение трамвая №5 после схода с рельсов
Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвая №5 в Казани восстановлено после временной приостановки, вызванной сходом трамвая на перекрестке улиц Модельной и Технической. Инцидент произошел из-за износа рельсов, которые эксплуатируются с 1964 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Ранее движение было остановлено, и на месте работали аварийные службы для устранения последствий.

— Мы понимаем, что это создало неудобства для пассажиров, и благодарим за терпение, — подчеркнули в пресс-службе транспортного предприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также