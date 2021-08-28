В Казани в выставочном комплексе представили порядка 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов

Выставочный комплекс «Ak Bars Retro Cars» в Казани посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Там представлено порядка 40 уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

В выставочном комплексе можно увидеть иномарки и отечественные марки. Кроме того, на территории комплекса размещена экспозиция «КАМАЗ Мастер», музей наград «Тимерхан» и зона коворкинга.

В России с 1 марта прошлого года вступил в силу ГОСТ, позволяющий регистрировать раритетные автомобили особым образом. Паспорт для «классических транспортных средств» должен упростить их ввоз в страну и получение особых номеров.



Алексей Нечаев