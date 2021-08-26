МУП «Метроэлектротранс» назвал предварительную причину схода трамвая с рельсов на ул. Гвардейской

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

МУП «Метроэлектротранс» назвал предварительную версию схода трамвая №4 с рельсов на ул. Гвардейской, в результате чего произошло столкновение с автомобилем. На предприятии заявили, что возможной причиной мог стать крупногабаритный предмет на путях.

На месте происшествия сейчас работают специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, инцидент случился 26 августа в 18:13. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводились восстановительные работы. Движение трамвая восстановили в 19:36.

Татьяна Демина