Новости общества

15:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Автор музыки к фильму «Король Лев» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» — видео

15:19, 28.08.2021

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар». Информация об этом опубликована в Twitter команды.

Аранжировку композиции сделала Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи клуба в российских турнирах. «Краснодар» представил свой гимн перед матчем с казанским «Рубином».

Ханс Циммер — композитор, который написал саундтреки к разным фильмам. Среди них «Король Лев», «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», «Пираты Карибского моря» и другие. Кроме того, он стал автором гимн чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого первым в текущем сезоне РПЛ. Также казанцы продлили серию неудач в гостевых матчах против «Краснодара». «Рубин» не смог выиграть у «быков» в 11-й игре подряд.

Алексей Нечаев
ОбществоСпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также