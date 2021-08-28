Автор музыки к фильму «Король Лев» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» — видео

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для российского футбольного клуба «Краснодар». Информация об этом опубликована в Twitter команды.

Аранжировку композиции сделала Антон Беляев, теперь под нее будут стартовать все домашние матчи клуба в российских турнирах. «Краснодар» представил свой гимн перед матчем с казанским «Рубином».

Когда ожидание того стоило Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!



Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

Ханс Циммер — композитор, который написал саундтреки к разным фильмам. Среди них «Король Лев», «Гладиатор», «Интерстеллар», «Начало», «Человек дождя», «Пираты Карибского моря» и другие. Кроме того, он стал автором гимн чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого первым в текущем сезоне РПЛ. Также казанцы продлили серию неудач в гостевых матчах против «Краснодара». «Рубин» не смог выиграть у «быков» в 11-й игре подряд.

Алексей Нечаев