«Рубин» проиграл в гостях «Краснодару. Это первое поражение казанцев в сезоне РПЛ

«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2) в матче 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Все решилось еще в первом тайме игры. Вначале на 12-й минуте в составе хозяев голом отметился Алексей Ионов, а ближе к перерыву отличился Джон Кордоба.

Во втором тайме «Рубин» немного перехватил инициативу, но распечатать ворота Матвея Сафонова не сумел. «Краснодар» не использовал несколько опасных моментов и счет на табло остался прежним — 2:0 в пользу хозяев.

Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого первым в текущем сезоне РПЛ. Также казанцы продлили серию неудач в гостевых матчах против «Краснодара». «Рубин» не смог выиграть у «быков» в 11-й игре подряд.

Отметим, что в составе «рубиновых» в Краснодаре дебютировал защитник Монтассар Тальби.