В Казани пройдет музыкально-театрализованное представление 30 августа

В Казани, 30 августа, в День города и республики состоится музыкально-театрализованное представление «Голоса Казани». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На улице Кремлевской установят сцену, на которой выступят танцевальные и музыкальные коллективы РТ. Артисты казанских театров прочитают стихи на балконах здания исполкома. Произведения будут на русском и татарском языках.

Зрители услышат стихотворения поэтов Татарстана и России, среди которых Зульфат, Мударис Аглямов, Леонид Топчий, Геннадий Капранов, Саджида Сулейманова, Нияз Акмал, Кадыр Сибгатуллин, Наис Гамбаров, Сергей Поликарпов, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Вероника Тушнова и другие.

Начнется мероприятие в 20.00 у здания мэрии города по адресу: ул.Кремлевская, 3.

В Казани хедлайнерами концерта у Центра семьи «Казан» 30 августа станут рок-группа Brainstorm и Cream Soda. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Алексей Нечаев