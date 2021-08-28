В Татарстане намолотили 2,4 млн тонн зерна

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане несмотря на аномальную жару и засуху намолотили 2,4 млн тонн зерна с урожайностью 15,4 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Уборка зерновых культур в республике практически завершена. На корню осталось примерно 30 тыс. гектаров с учетом гречихи. Помимо этого с полей предстоит убрать кукурузу на зерно, подсолнечник, сахарную свеклу, картофель и овощи.

Одновременно с уборочными работами в республике идет сев озимых и основная обработка почвы. Озимой клин занимает порядка 30% посевов зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Илья Репин (архив)

На сегодняшний день озимых в Татарстане посеяно 256 из запланированных 540 тысяч гектаров (48%). Обработано 794 тыс. га почвы (44%), в том числе на 384 тыс.га — с углублением.

Напомним, средняя урожайность в этом году — всего 15,6 центнеров с гектара. В прежние годы земледельцам удавалось собирать от 35 до 40 и выше центнеров с га. Причиной низкой урожайности стало аномально жаркое лето и отсутствие осадков.

Татьяна Демина