Жара обрушила урожайность зерновых в Татарстане более чем в 2 раза

На ремонт школ и садиков потратили 3,5 млрд рублей

До нового учебного года осталась всего пара недель. Капитальный ремонт школ и детских садиков — на финишной прямой. Как сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, в этом году большой ремонт сделали на 415 объектах, на что потребовалось 3,5 млрд рублей. Объем запланированных работ уже выполнен на 90%.

По словам министра, капремонтом были охвачены 43 школы и почти 50 детских садов в различных районах республики. К сегодняшнему дню полностью завершены работы в 15 школах. 20 отремонтированных детских садов уже готовы принять малышей, еще в 18-ти дошкольных учреждениях ремонт близится к финишу. Практически на 100% в образовательных учреждениях выполнен ремонт их функциональных зон: процесс переоснащения еще идет на 15 из 116 объектах.

Еще 4 объекта образования в республике — три детских сада и школу — оснастили специальными приспособлениями в рамках программы «Доступная среда».

Фото: tatarstan.ru

Модернизацию провели и в школьных столовых. Правда, по данным Минстроя, из почти 200 столовых, запланированных на этот год, полностью в современный вид привели лишь 6, у остальных — разная степень готовности.

В современный вид приводят и 6 детских оздоровительных лагерей, включенных в программу на этот год. Один из них уже готов, в остальных строительно-монтажные работы выполнены почти на 80%.

Сельчан обеспечивают газом, а дачников водой

Но не одним только образованием живет республика. Ремонтируют и здания, которые принадлежат другим ведомствам Татарстана. Например, на 74% выполнен капремонт 15-ти медицинских стационаров республики, 3 из них уже сданы. От МВД в программу капитального ремонта включены 9 зданий, объем выполнения здесь — около 40%.

В целом по Татарстану, как сообщил Марат Айзатуллин, уже реализовано пять республиканских программ капремонта: осовременили здания принадлежащие Управлению сельского хозяйства и продовольствия и Управлению ветеринарии, привели в порядок помещения исполкомов, сельсоветов — всего 71 объект.

Строят и ремонтируют коммуникации в республике. В деревнях и селах строятся сети газораспределения, а садово-дачных массивах муниципальных районов оснащают дачные водяные скважины и оборудуют площадки сбора ТБО. Пытаются решить и проблему обеспечения населения питьевой водой. Так, на днях полностью закончили работы в Бавлинском, Мензелинском, Лениногорском, Сармановском районах и Набережных Челнах. Всего эту программу реализовали 12 муниципалитетов. На очереди — еще 31.

Фото: gkh.kurganobl.ru

Завершается подготовка к очередному отопительному сезону. По словам министра строительства, к работе в холодный период уже готовы порядка 3 тысяч котельных — это 91% от всего их количества в регионе.

Сушь и жара погубили половину урожая кормов и зерновых

Горячая пора в эти дни и у аграриев республики. На полях полным ходом идет уборка зерновых. Сельчане обработали уже около 90% засеянных площадей — это 1,4 млн га. Намолочено более 2 млн тонн зерновых культур. По данным, которые на совещании освучил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров, картина неутешительная. Средняя урожайность в этом году — всего 15,6 центнеров с гектара. В прежние годы земледельцам удавалось собирать от 35 до 40 и выше центнеров с га. Причиной низкой урожайности стало аномально жаркое лето и отсутствие осадков.

В тройке лидеров по урожайности — Тукаевский (22,5 ц/га), Тетюшский (22,1 ц/га), Чистопольский районы (20 ц/га). Меньше всего намолачивают аграрии Кайбицкого (10,7 ц/га), Вверхне-Услонского (9,9 ц/га)и Альметьевского (8 ц/га) районов. А о завершении уборочной кампании уже отрапортовали сельхозпроизводители Сармановского, Заинского и Нурлатского районов. На финишной прямой — чистопольцы, жители Мензелинского и Спасского районов.

Чтобы не бояться засух в будущем, глава Минсельхоза посоветовал главам сельхозпредприятий наращивать площади под влагонакапливающие и влагосберегающие технологии. Этим процессом в республике охватят почти 2 млн га.

После уборки зерновых начнут сеять озимые — под них отведено 530 тыс. га, из которых большую часть (415 тыс. га) засеют озимой пшеницей, остальное — озимой рожью.

Фото: Илья Репин

Жара повлияла и на заготовку кормов. Зяббаров сообщил, что сегодня в республике на 1 голову скота заготовили только 42% от плана (13 центнеров кормоединиц). К примеру, в прошлом году на данный период было заготовлено 22,7 ц. к. ед. По прогнозу, в этом году сельхозпредприятия смогут собрать лишь около 24 центнеров корма на 1 условную голову.

Но Минсельхозпрод обещает: голодными буренки не останутся, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, в которых, на минуточку, содержится треть республиканского поголовья КРС — 270 тыс. голов. Часть кормов перейдет из прошлогодних остатков, в наличии уже 774 тыс. тонн грубых и сочных кормов, остается заготовить корм еще на 35 тысяч голов.

Ангелина Панченко