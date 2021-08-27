В соцсетях появилась информация о том, что казанский зоопарк примет фрукты и овощи для животных — это фейк

Фото: Илья Репин (архив)

В Казанском зооботсаде опровергли «Реальному времени» сообщения о том, что зоопарк нуждается в овощах и фруктах для животных. Ранее корреспондент интернет-газеты обратил внимание на информацию в чатах садоводов, где людей призывают привезти излишки урожая.

В сообщении говорится о том, что зоопарк якобы «очень нуждается» в кабачках, огурцах, яблоках. В самом зооботсаде заявили, что для животных есть свежие фрукты и овощи. Руководство планирует выпустить соответствующее обращение в социальных сетях, поскольку некоторые садоводы привозят гнилые яблоки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре прошлого года Казанский зооботсад попросил горожан принести тыквы. Часть овощей пошла на украшение парка к Хэллоуину, часть — на корм животным.