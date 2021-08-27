В ПФР разъяснили, кто из пенсионеров получит 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат россияне, которые являются получателями пенсий по состоянию на 31 августа. Об этом пишет RT со ссылкой на отделение ПФР по Белгородской области.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей 24 августа. Гражданам не нужно подавать никаких заявление об осуществлении этой выплаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн российских пенсионеров. Часть пенсионеров начнет получать эту сумму уже на следующей неделе. Выплата придет им на карту.

