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Минниханов наградил орденом «Дуслык» президента УНИКСа

16:35, 27.08.2021
Минниханов наградил орденом «Дуслык» президента УНИКСа
Фото: unics.ru

Президент Татарстана Рустем Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» Евгения Богачева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Он получил награду за плодотворный труд на благо РТ и активную общественную деятельность, говорится в распоряжении. Богачев с 1998 года является президентом БК «УНИКС». Несколько раз он был депутатом Госсовета РТ. Также занимал должность председателя Национального банка РТ.

В июле Минниханов вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Дуслык». Торжественная церемония состоялась в казанском Кремле. Патриарх приезжал в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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