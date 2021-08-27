Минниханов наградил орденом «Дуслык» президента УНИКСа

Президент Татарстана Рустем Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» Евгения Богачева. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Он получил награду за плодотворный труд на благо РТ и активную общественную деятельность, говорится в распоряжении. Богачев с 1998 года является президентом БК «УНИКС». Несколько раз он был депутатом Госсовета РТ. Также занимал должность председателя Национального банка РТ.

В июле Минниханов вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Дуслык». Торжественная церемония состоялась в казанском Кремле. Патриарх приезжал в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.



Алексей Нечаев