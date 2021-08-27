В Татарстане ЦИК обучит к выборам 22 тысячи членов участковых избиркомов

Фото: Максим Платонов

В Центризбиркоме республики проходит обучение для кадрового состава участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК РТ.

В обучении примут участие порядка 22 тыс. человек. По итогам лекций слушатели пройдут тестирование.

— Мы находимся на финишной прямой избирательной кампании. До выборов осталось меньше месяца. Наша основная задача — поддерживать высокий уровень профессиональных компетенций членов участковых и территориальных избиркомов. В условиях динамично развивающейся избирательной системы — это принципиально важно, — сказал председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Продолжительность лекций составляет более 10 академических часов. Обучающиеся изучат 22 тематических модуля. Ведут образовательную программу члены ЦИК РТ, руководители отделов, сотрудники аппарата и профильные эксперты.

В Татарстане к выборам депутатов Государственной думы VIII созыва изготовят 2 934 500 избирательных бюллетеней для голосования по федеральным спискам и еще столько же — для голосования за кандидатов по одномандатным округам, сообщили в ЦИК РТ. В общей сложности — более 5,8 млн экземпляров.

Алексей Нечаев