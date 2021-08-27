Форвард «Вильярреала» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы — 2020/21

Нападающий испанского футбольного клуба «Вильярреал» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21 по версии УЕФА.

Испанец забил семь голов и сделал четыре передачи в 12 матчах турнира и в составе клуба стал победителем Лиги Европы.

Другими претендентами на награду были Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед».

Прямо сейчас проходит церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы.