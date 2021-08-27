Форвард «Вильярреала» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы — 2020/21
Нападающий испанского футбольного клуба «Вильярреал» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21 по версии УЕФА.
Испанец забил семь голов и сделал четыре передачи в 12 матчах турнира и в составе клуба стал победителем Лиги Европы.
Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено — лучший игрок #ЛигаЕвропы-2020/21!— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 27, 2021
Заслуженно? #жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/3KYO4EHj0u
Другими претендентами на награду были Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед».
Прямо сейчас проходит церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым