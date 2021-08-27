В Татарстане потратят 45 млн рублей на модернизацию системы мониторинга и управления транспортом

Системы диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом в Татарстане пройдут модернизацию за 45 млн рублей. Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения». Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 2 сентября. Работы должны быть выполнены до 16 ноября. Комплексы будут устанавливаться на региональных автомобильных дорогах общего пользования РТ в казанской и челнинской агломерациях. Оборудование системы должно быть расположено на контролируемом участке автомобильной дороги так, чтобы не препятствовать проведению дорожных работ. Отмечается, что система была внедрена в промышленную эксплуатацию по результатам выполнения контракта №085 от 12 июля 2020 года.

Фото: Максим Платонов

ГБУ «Безопасность дорожного движения» стало заказчиком еще одного тендера на выполнение работ 2-го этапа по созданию автоматизированной информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой РТ». На это выделят 100 млн рублей. Система должна работать круглосуточно. Она должна представлять собой модульную систему сбора и аналитики информации о работе транспортного комплекса в режиме, приближенном к реальному времени, с возможностью визуализации и поддержки принятия решения.

В прошлом году сообщалось, что до 100 миллионов рублей потратят на первый этап работ по созданию автоматизированной информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой» в Татарстане. Заказчиком выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения». Деньги на создание новой системы выделят из федерального и регионального бюджетов 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алексей Нечаев